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Алекс де Минор снялся с Мастерса в Цинциннати

Теннис

Австралиец снялся с соревнований следом за Джоковичем

Алекс де Минор снялся с Мастерса в Цинциннати

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор не выступит на турнире серии "Мастерс" в Цинциннати (США), который пройдёт с 12 по 19 августа.

Австралиец получил травму бедра в матче четвёртого круга на Уимблдоне-2024. С того момента он выходил на корт только один раз на Олимпийских играх в Париже (Франция) в парном разряде.

Ранее стало известно, что в Цинциннати не сыграет 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.

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Алекс де Минор
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