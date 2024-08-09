Алекс де Минор снялся с Мастерса в Цинциннати

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор не выступит на турнире серии "Мастерс" в Цинциннати (США), который пройдёт с 12 по 19 августа.

Австралиец получил травму бедра в матче четвёртого круга на Уимблдоне-2024. С того момента он выходил на корт только один раз на Олимпийских играх в Париже (Франция) в парном разряде.

Ранее стало известно, что в Цинциннати не сыграет 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.