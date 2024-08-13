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Янник Синнер готов к турниру в Цинциннати
Итальянец не участвовал в Олимпийских играх в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своём состоянии перед стартом на турнире категории "Мастерс" в Цинциннати (США). Он пропустил Олимпийские игры — 2024 из-за проблем со здоровьем.
"Чувствую себя довольно хорошо. Я провёл почти неделю без тренировок до турнира в Монреале, а после играл два-три дня подряд, и это могло сказаться на моём бедре. Но я не боюсь. Проблем с бедром не испытываю и с нетерпением жду возвращения на корт в Цинциннати", — приводит слова Синнера пресс-служба ATP.
Напомним, что "Мастерс" в Цинциннати пройдёт с 12 по 19 августа.
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