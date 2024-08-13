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Ига Швёнтек: В Париже оказалось, что справиться с волнением совсем непросто

Теннис

Польская теннисистка добыла бронзовую награду на Олимпиаде

Ига Швёнтек: В Париже оказалось, что справиться с волнением совсем непросто

Фото: Eurosport

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек сравнила напряжение в матчах Олимпиады с другими турнирами.

"Я уже не первый день в спорте, но всё же в Париже оказалось, что справиться с волнением совсем непросто. Я многое подавляла в себе, но это не очень хорошая тактика. В решающие моменты такие вещи могут вылезти наружу. На протяжении всего турнира я знала, что от меня ожидают только победы, и оказалось, что это давление на Олимпиаде гораздо труднее выдержать, чем на любом другом турнире.

Игры проводятся раз в четыре года, и жизнь большинства людей во время Олимпиады вращается только вокруг спорта. Это отличное развлечение, но не для тех, кто является фаворитом и хочет выиграть медаль. Также сыграло большую роль то, что Париж всегда был особенным местом для меня, и мечта об олимпийской медали была в моей семье с детства", — приводит слова польской спортсменки WP Sportfakty.

Напомним, 23-летняя Швёнтек проиграла в полуфинале Олимпийских игр — 2024 будущей победительнице китаянке Чжэн Циньвэнь и завоевала бронзовую медаль.

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Ига Швёнтек
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