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Ига Швёнтек: В Париже оказалось, что справиться с волнением совсем непросто
Польская теннисистка добыла бронзовую награду на Олимпиаде
Фото: Eurosport
Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек сравнила напряжение в матчах Олимпиады с другими турнирами.
"Я уже не первый день в спорте, но всё же в Париже оказалось, что справиться с волнением совсем непросто. Я многое подавляла в себе, но это не очень хорошая тактика. В решающие моменты такие вещи могут вылезти наружу. На протяжении всего турнира я знала, что от меня ожидают только победы, и оказалось, что это давление на Олимпиаде гораздо труднее выдержать, чем на любом другом турнире.
Игры проводятся раз в четыре года, и жизнь большинства людей во время Олимпиады вращается только вокруг спорта. Это отличное развлечение, но не для тех, кто является фаворитом и хочет выиграть медаль. Также сыграло большую роль то, что Париж всегда был особенным местом для меня, и мечта об олимпийской медали была в моей семье с детства", — приводит слова польской спортсменки WP Sportfakty.
Напомним, 23-летняя Швёнтек проиграла в полуфинале Олимпийских игр — 2024 будущей победительнице китаянке Чжэн Циньвэнь и завоевала бронзовую медаль.
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