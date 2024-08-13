  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Марта Костюк в напряженной борьбе обыграла Элизе Мертенс
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марта Костюк в напряженной борьбе обыграла Элизе Мертенс

Теннис

Украинка сумела реабилитироваться в решающем сете

Марта Костюк в напряженной борьбе обыграла Элизе Мертенс

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала тяжелую победу в первом круге турнира WTA 1000 в США. На старте соревнований она обыграла представительницу Бельгии Элизе Мертенс.

Цинциннати, США. Первый круг

Марта Костюк (Украина) - Элизе Мертенс (Бельгия) 6:4, 2:6, 6:4

Матч продлился около 2,5 часов. Костюк выиграла первый сет, но далее взяла лишь два гейма. Украинка не лучшим образом начала решающую партию, но далее сумела выиграть три гейма подряд и выйти вперед (3:2).

Марта Костюк впервые выступает на соревнованиях в Цинциннати. Во втором круге она сыграет против теннисистки из квалификации Лулу Сунь.

По теме
yellow-arrow
Ига Швёнтек: В Париже оказалось, что справиться с волнением совсем непросто
yellow-arrow
Янник Синнер готов к турниру в Цинциннати
yellow-arrow
Алекс де Минор снялся с Мастерса в Цинциннати
Марта Костюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости