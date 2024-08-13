Марта Костюк в напряженной борьбе обыграла Элизе Мертенс

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала тяжелую победу в первом круге турнира WTA 1000 в США. На старте соревнований она обыграла представительницу Бельгии Элизе Мертенс.

Цинциннати, США. Первый круг

Марта Костюк (Украина) - Элизе Мертенс (Бельгия) 6:4, 2:6, 6:4

Матч продлился около 2,5 часов. Костюк выиграла первый сет, но далее взяла лишь два гейма. Украинка не лучшим образом начала решающую партию, но далее сумела выиграть три гейма подряд и выйти вперед (3:2).

Марта Костюк впервые выступает на соревнованиях в Цинциннати. Во втором круге она сыграет против теннисистки из квалификации Лулу Сунь.