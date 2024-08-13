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Марта Костюк в напряженной борьбе обыграла Элизе Мертенс
Украинка сумела реабилитироваться в решающем сете
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк одержала тяжелую победу в первом круге турнира WTA 1000 в США. На старте соревнований она обыграла представительницу Бельгии Элизе Мертенс.
Цинциннати, США. Первый круг
Марта Костюк (Украина) - Элизе Мертенс (Бельгия) 6:4, 2:6, 6:4
Матч продлился около 2,5 часов. Костюк выиграла первый сет, но далее взяла лишь два гейма. Украинка не лучшим образом начала решающую партию, но далее сумела выиграть три гейма подряд и выйти вперед (3:2).
Марта Костюк впервые выступает на соревнованиях в Цинциннати. Во втором круге она сыграет против теннисистки из квалификации Лулу Сунь.
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