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Элина Свитолина добыла волевую победу и вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Теннис

Украинка совершила невероятный камбэк

Элина Свитолина добыла волевую победу и вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу на старте турнира WTA 1000 в США. В первом круге соревнований она обыграла представительницу Китая Ван Яфань.

Цинциннати. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) - Ван Яфань (Китай) 5:7, 6:3, 6:2

Матч продлился 2 часа и 11 минут. В первом сете Свитолина вела в счёте 4:1, но отдала сопернице преимущество, а в итоге и партию.

Далее Элина включилась в борьбу и сделала три брейка, не проиграв ни одной своей подачи и с победой завершила матч.

Во втором круге Элина сыграет против победительницы матча между Лючией Брондзетти (Италия) и Викторией Азаренко (-).

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Элина Свитолина
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