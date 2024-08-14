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Элина Свитолина добыла волевую победу и вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Украинка совершила невероятный камбэк
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу на старте турнира WTA 1000 в США. В первом круге соревнований она обыграла представительницу Китая Ван Яфань.
Цинциннати. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) - Ван Яфань (Китай) 5:7, 6:3, 6:2
Матч продлился 2 часа и 11 минут. В первом сете Свитолина вела в счёте 4:1, но отдала сопернице преимущество, а в итоге и партию.
Далее Элина включилась в борьбу и сделала три брейка, не проиграв ни одной своей подачи и с победой завершила матч.
Во втором круге Элина сыграет против победительницы матча между Лючией Брондзетти (Италия) и Викторией Азаренко (-).
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