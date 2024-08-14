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Ига Швёнтек: Счастлива, что смогла уехать из Парижа с медалью
Польская теннисистка рассказала о своих впечатлениях
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась по поводу своего выступления на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).
"Это было очень напряженно и нелегко. Но я счастлива, что смогла уехать из Парижа с медалью и с большим количеством знаний о себе. Самое главное для меня было извлечь уроки из этого опыта. Я горжусь собой и счастлива, что смогла справиться со всем этим давлением и получить медаль. Это точно не было похоже на обычный турнир", — приводит слова Швёнтек сайт WTA.
Напомним, 23-летняя Швёнтек проиграла в полуфинале Олимпийских игр — 2024 будущей победительнице китаянке Чжэн Циньвэнь и завоевала бронзовую медаль.
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