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"Даю вам всем 3 месяца". Девин Хэйни анонсировал возвращение в ринг

Теннис

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"Даю вам всем 3 месяца". Девин Хэйни анонсировал возвращение в ринг

Фото: Getty Images

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Бывший чемпион мира в двух дивизионах Дэвин Хейни (31-0, 15 КО) анонсировал возвращение в ринг.

"Бокс уже не тот… Пора возвращаться. Даю вам всем 3 месяца", – написал Хэйни.

"Выполняй работу, чемпион. Ждем тебя в Рияде", – ответил ему глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.

"Я бы назвал это камбэком, но никуда не уходил. Так скоро увидимся, брат", – написал Хейни в ответ.

Напомним, что в последнем бою Девин проиграл Райану Гарсии, но результат аннулировали из-за положительного допинг-теста Райана.

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Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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