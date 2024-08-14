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Хольгер Руне с победы стартовал на турнире в Цинциннати
Датчанин добыл волевую победу
Фото: Getty Images
В Цинциннати (США) завершился матч первого круга хардового турнира серии "Мастерс" между датчанином Хольгером Руне и итальянцем Маттео Берреттини.
Цинциннати (м). Первый круг
Хольгер Руне — Маттео Берреттини 2:6, 6:1, 6:4
Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут. На счету Руне четыре подачи навылет, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. Берреттини семь эйсов, три двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.
Следующим соперником датчанина станет португалец Нуну Боржеш, обыгравший в первом круге представителя Франции Адриана Маннарино.
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