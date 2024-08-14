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Хольгер Руне с победы стартовал на турнире в Цинциннати

Теннис

Датчанин добыл волевую победу

Хольгер Руне с победы стартовал на турнире в Цинциннати

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Цинциннати (США) завершился матч первого круга хардового турнира серии "Мастерс" между датчанином Хольгером Руне и итальянцем Маттео Берреттини.

Цинциннати (м). Первый круг

Хольгер Руне — Маттео Берреттини 2:6, 6:1, 6:4

Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут. На счету Руне четыре подачи навылет, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. Берреттини семь эйсов, три двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

Следующим соперником датчанина станет португалец Нуну Боржеш, обыгравший в первом круге представителя Франции Адриана Маннарино.

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Хольгер Руне
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