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Ига Швёнтек с победы стартовала на турнире в Цинциннати
Польской теннисистке потребовалось около двух часов
Getty Images/Global Images Ukraine
Польская теннисистка Ига Швёнтек с победы стартовала на турнире в Цинциннати. В матче второго круга она обыграла Варвару Грачёву, которая выступает за Францию.
Цинциннати. Второй круг
Ига Швёнтек — Варвара Грачёва 6:0, 6:7 (8:10), 6:2
Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут. За это время Швёнтек выполнила семь эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету Грачёвой четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
В следующем круге Швёнтек сыграет с украинкой Мартой Костюк.
Напомним, что турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа.
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