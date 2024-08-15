Польская теннисистка Ига Швёнтек с победы стартовала на турнире в Цинциннати. В матче второго круга она обыграла Варвару Грачёву, которая выступает за Францию.

Цинциннати. Второй круг

Ига Швёнтек — Варвара Грачёва 6:0, 6:7 (8:10), 6:2

Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут. За это время Швёнтек выполнила семь эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету Грачёвой четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге Швёнтек сыграет с украинкой Мартой Костюк.

Напомним, что турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа.