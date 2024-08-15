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Ангелина Калинина потерпела поражение в первом круге турнира в Цинциннати

Теннис

Украинка покидает соревнования в США

Ангелина Калинина потерпела поражение в первом круге турнира в Цинциннати

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина уступила на старте турнира WTA 1000 в США. В матче первого круга она не смогла обыграть Каролин Возняцки.

Цинциннати, США. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Каролин Возняцки (Дания) 2:6, 4:6

Матч продлился 1 час и 31 минуту. За это время украинка два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок, в свою очередь Возняцки сделала шесть эйсов и две двойные ошибки.

На следующей неделе Ангелина Калинина заявлена на турнир WTA 250 в Монтерее.

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