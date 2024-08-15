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Ангелина Калинина потерпела поражение в первом круге турнира в Цинциннати
Украинка покидает соревнования в США
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина уступила на старте турнира WTA 1000 в США. В матче первого круга она не смогла обыграть Каролин Возняцки.
Цинциннати, США. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) - Каролин Возняцки (Дания) 2:6, 4:6
Матч продлился 1 час и 31 минуту. За это время украинка два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок, в свою очередь Возняцки сделала шесть эйсов и две двойные ошибки.
На следующей неделе Ангелина Калинина заявлена на турнир WTA 250 в Монтерее.
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