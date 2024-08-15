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Цинциннати. Марта Костюк вышла в 1/8 финала соревнований, обыграв Лулу Сунь
Украинка одержала победу в двухсетовом матче
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг турнира WTA 1000 в США. Во втором раунде соревнований она обыграла представительницу Новой Зеландии Лулу Сунь.
Цинциннати, США. Второй круг
Марта Костюк (Украина) - Лулу Сунь (Новая Зеландия) 6:3, 7:5
Марта Костюк и Лулу Сунь сыграли друг с другом второй раз за последний месяц и второй раз победу одержала украинка.
Матч продлился 1 час и 31 минуту. За это время Марта Костюк восемь раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и сделала четыре брейка.
Следующей соперницей Костюк станет первая ракетка мира Ига Швёнтек.
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