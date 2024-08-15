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Цинциннати. Марта Костюк вышла в 1/8 финала соревнований, обыграв Лулу Сунь

Теннис
Обновлено

Украинка одержала победу в двухсетовом матче

Цинциннати. Марта Костюк вышла в 1/8 финала соревнований, обыграв Лулу Сунь

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг турнира WTA 1000 в США. Во втором раунде соревнований она обыграла представительницу Новой Зеландии Лулу Сунь.

Цинциннати, США. Второй круг

Марта Костюк (Украина) - Лулу Сунь (Новая Зеландия) 6:3, 7:5

Марта Костюк и Лулу Сунь сыграли друг с другом второй раз за последний месяц и второй раз победу одержала украинка.

Матч продлился 1 час и 31 минуту. За это время Марта Костюк восемь раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и сделала четыре брейка.

Следующей соперницей Костюк станет первая ракетка мира Ига Швёнтек.

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Марта Костюк
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
15.08.2024 в 13:35
Если Иге Швонтек перед матчем подсыпать снотворное в чай, тогда у Марии Костюк появицца отличный шанс обыграть ее..
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
15.08.2024 в 13:35
Если Иге Швонтек перед матчем подсыпать снотворное в чай, тогда у Марии Костюк появицца отличный шанс обыграть ее..
Ответить
0
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