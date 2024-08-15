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Янник Синнер: Корт турнира в Цинциннати стал немного быстрее

Теннис

Итальянец рассказал, что изменилось на турнире

Янник Синнер: Корт турнира в Цинциннати стал немного быстрее

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, почему турнир категории "Мастерс" в Цинциннати (США) для него является сложным.

"Я бы сказал, из-за общих условий турнира, хотя в этом году у меня было ощущение, что всё немного изменилось. Корт стал немного быстрее. В прошлом году, наоборот, мяч больше отскакивал. Такие вещи могут меняться очень быстро. Это также зависит от того, играешь ли ты днём или ночью. В целом думаю, что сегодняшний день стал для меня хорошим испытанием, в том числе и в психологическом плане. Старался сохранять спокойствие, особенно в самые критические моменты матча, так что благодаря этому день получился позитивным", — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, Янник Синнер во втором круге "Мастерса" в Цинциннати обыграл 57-ю ракетку мира американского теннисиста Алекса Михельсена

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