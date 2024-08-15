ATP сменила правила после скандала в матче Фритца

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила об изменениях в судейском регламенте на фоне скандальной ситуации в первом круге турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США), где 12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц встречался с соотечественником Брэндоном Накашимой.

В одном из розыгрышей поединка не сработала автоматическая система определения аутов (Hawk-Eye Live), теннисисты продолжили играть, но судья на вышке его прервал, объявив переигровку. При этом арбитр отметил, что видел аут, но не имеет права менять решение.

"После недавних технических проблем с Hawk-Eye Live в Монреале и Цинциннати мы провели тщательный пересмотр наших протоколов. В дальнейшем, если судья, проводящий проверку, определит, что во время розыгрыша мяч попал в аут, но система это не зафиксирует, его решение будет главным", — говорится в заявлении ATP.