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Элина Свитолина одержала уверенную победу на пути к 1/8 финалу турнира в Цинциннати

Теннис
Обновлено

Украинка провела отличный матч

Элина Свитолина одержала уверенную победу на пути к 1/8 финалу турнира в Цинциннати

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу во втором круге турнира WTA 1000 в США. В матче за выход в 1/8 финала она обыграла представительницу Испании Джессику Боусас.

Цинциннати, США. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) - Джессика Боусас Манейро (Испания) 6:4, 6:1

В первом сете украинка не смогла удержать уверенное преимущество, хотя вела в счёте 5:2. Элина позволила сопернице сократить отрыв, но все же сумела выиграть партию.

Во втором сете Свитолина сделала два брейка и отыграла брейк-поинт.

Следующей соперницей украинки станет победительница матча Арина Соболенко (-) - Элизабетта Коччаретто (Италия).

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Элина Свитолина
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