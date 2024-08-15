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Элина Свитолина одержала уверенную победу на пути к 1/8 финалу турнира в Цинциннати
Украинка провела отличный матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу во втором круге турнира WTA 1000 в США. В матче за выход в 1/8 финала она обыграла представительницу Испании Джессику Боусас.
В первом сете украинка не смогла удержать уверенное преимущество, хотя вела в счёте 5:2. Элина позволила сопернице сократить отрыв, но все же сумела выиграть партию.
Во втором сете Свитолина сделала два брейка и отыграла брейк-поинт.
Следующей соперницей украинки станет победительница матча Арина Соболенко (-) - Элизабетта Коччаретто (Италия).
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