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Хольгер Руне потерял сознание в матче с Нуну Боржешем
Но все же сумел довести встречу до победы
Getty Images/Global Images Ukraine
Датчанин Хольгер Руне потерял сознание во время матча с португальцем Нуну Боржешем.
Руне потерял сознание на скамейке после перенесённого на корте теплового удара. Это произошло во втором сете матча с Нуну Боржешем. Но все же Руне смог быстро прийти в себя и довёл матч до победы.
В следующем круге Руне встретится с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) – Карлос Алькарас (Испания).
Medical time out for Holger Rune - against Nuno Borges. Rune won first set 6-3. pic.twitter.com/ibepGWNrH9— edgeAI (@edgeaiofficial) August 15, 2024
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