Хольгер Руне потерял сознание в матче с Нуну Боржешем

Датчанин Хольгер Руне потерял сознание во время матча с португальцем Нуну Боржешем.

Руне потерял сознание на скамейке после перенесённого на корте теплового удара. Это произошло во втором сете матча с Нуну Боржешем. Но все же Руне смог быстро прийти в себя и довёл матч до победы.

В следующем круге Руне встретится с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) – Карлос Алькарас (Испания).

Medical time out for Holger Rune - against Nuno Borges. Rune won first set 6-3. pic.twitter.com/ibepGWNrH9