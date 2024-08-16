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Хольгер Руне потерял сознание в матче с Нуну Боржешем

Теннис

Но все же сумел довести встречу до победы

Хольгер Руне потерял сознание в матче с Нуну Боржешем

Getty Images/Global Images Ukraine

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Датчанин Хольгер Руне потерял сознание во время матча с португальцем Нуну Боржешем.

Руне потерял сознание на скамейке после перенесённого на корте теплового удара. Это произошло во втором сете матча с Нуну Боржешем. Но все же Руне смог быстро прийти в себя и довёл матч до победы.

В следующем круге Руне встретится с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) – Карлос Алькарас (Испания).

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Хольгер Руне
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Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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