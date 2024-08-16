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Стефанос Циципас уступил во втором круге турнира в Цинциннати

Теннис
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Стефанос Циципас уступил во втором круге турнира в Цинциннати

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл британцу Джеку Дрэйперу во втором круге турнира в Цинциннати.

Цинциннати. Второй круг

Джек Дрэйпер — Стефанос Циципас 6:3, 4:6, 7:5

Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут. За это время Циципас выполнил пять эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал два из шести брейк-пойнтов. На счету Дрэйпера пять подач навылет, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Дрэйпер встретится с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада).

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Стефанос Циципас
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