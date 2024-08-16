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Хольгер Руне вышел в третий круг турнира в Цинциннати
Датчанин уверенно одолел соперника
Getty Images/Global Images Ukraine
Датчанин Хольгер Руне вышел в третий круг турнира в Цинциннати. Во втором раунде он обыграл португальца Нуну Боржеша.
Цинциннати. Второй круг
Хольгер Руне — Нуну Боржеш 6:3, 7:6 (10:8)
Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. За это время Руне выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три из семи брейк-пойнтов. На счету португальца три подачи навылет, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух.
В следующем круге Руне встретится с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) – Карлос Алькарас (Испания).
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