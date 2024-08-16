Ига Швёнтек: С нетерпением жду матча с Костюк, чтобы воплотить то, над чем работала

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швйонтек поделилась ожиданиями от предстоящего матча третьего круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

"Сейчас будет немного сложнее чувствовать игру, но это нормально, и нам (её команде) всегда нужно несколько матчей, чтобы привыкнуть к покрытию. Переход (от глины к хардовому покрытию), пожалуй, самый тяжёлый, от самой медленной поверхности к самой быстрой. Поэтому я всё ещё довольна своим выступлением и с нетерпением жду следующего матча, чтобы отшлифовать и воплотить в жизнь то, над чем я работала, но не слишком сосредотачиваясь на результатах".

Напомним, во втором круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) Швйонтек обыграла Варвару Грачеву.