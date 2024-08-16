Матчи турнира в Цинциннати отложены из-за дождя

16 августа состоятся матчи второго и третьего кругов на турнирах категории WTA-1000 и серии "Мастерс" в Цинциннати (США).

Начало игрового дня было запланировано на 18:00, однако организаторы сообщили, что матчи начнутся не ранее 19:00. В Цинциннати идёт дождь. Среди украинских теннисисток в 1/8 финала сыграют Марта Костюк и Элина Свитолина.

Напомним, что турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа.