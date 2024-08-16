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Матчи турнира в Цинциннати отложены из-за дождя

Теннис
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Они состоятся на час позже

Матчи турнира в Цинциннати отложены из-за дождя

Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

16 августа состоятся матчи второго и третьего кругов на турнирах категории WTA-1000 и серии "Мастерс" в Цинциннати (США).

Начало игрового дня было запланировано на 18:00, однако организаторы сообщили, что матчи начнутся не ранее 19:00. В Цинциннати идёт дождь. Среди украинских теннисисток в 1/8 финала сыграют Марта Костюк и Элина Свитолина.

Напомним, что турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа.

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