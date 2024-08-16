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Ига Швёнтек: В теннисе безумное расписание
Польская теннисистка раскритиковала календарь сезона
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась по поводу плотного графика в туре.
"Почти в каждом виде спорта межсезонье длится не меньше четырёх месяцев, а где-то и всё шесть. В теннисе же безумное расписание. И с каждым годом оно становится всё более безумным – и это пугает.
Нужно с умом подходить к тренировкам", — приводит слова Швёнтек Ubitennis.
Напомним, во втором круге турнира категории WTA-1000, который проходит в Цинциннати (США), Ига Швёнтек обыграла Варвару Грачёву.
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