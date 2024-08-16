Ига Швёнтек: В теннисе безумное расписание

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась по поводу плотного графика в туре.

"Почти в каждом виде спорта межсезонье длится не меньше четырёх месяцев, а где-то и всё шесть. В теннисе же безумное расписание. И с каждым годом оно становится всё более безумным – и это пугает.

Нужно с умом подходить к тренировкам", — приводит слова Швёнтек Ubitennis.

Напомним, во втором круге турнира категории WTA-1000, который проходит в Цинциннати (США), Ига Швёнтек обыграла Варвару Грачёву.