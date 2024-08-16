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Цинциннати. Марта Костюк уступила Иге Швёнтек в матче за выход в четвертьфинал
Дуэль двух лучших теннисисток своих стран
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче третьего круга она уверенно обыграла первую ракетку Украины Марту Костюк (21-й номер рейтинга).
Матч продолжался 1 час 11 минут. В рамках встречи Свёнтек не выполнила ни одной подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Костюк два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
В четвертьфинале Швёнтек сыграет с победительницей матча Мирра Андреева - Ясмин Паолини.
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