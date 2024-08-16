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Гаэль Монфис сенсационно обыграл Карлоса Алькараса во втором круге турнира в Цинциннати

Теннис
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Француз сумел переломить ход матча в свою пользу

Гаэль Монфис сенсационно обыграл Карлоса Алькараса во втором круге турнира в Цинциннати

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На турнире в Цинциннати (США) завершился матч второго круга хардового турнира серии "Мастерс", в котором встречались французский теннисист Гаэль Монфис и испанец Карлос Алькарас. Сенсационную победу одержал именно Монфис.

Цинциннати. Второй круг
Гаэль Монфис — Карлос Алькарас 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту. На счету Монфиса 15 эйсов, 12 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 11. У Алькараса семь подач навылет, восемь двойных ошибок и один брейк при семи брейк-пойнтах.

В следующем круге Монфис сыграет с Хольгером Руне (Дания).

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