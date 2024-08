ВИДЕО. Карлос Алькарас сломал ракетку после проигранного гейма в матче с Монфисом

В Цинциннати (США) прошел матч третьего круга турнира серии "Мастерс", в котором третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас сенсационно уступил французу Гаэлю Монфису.

Во время третьего сета Алькарас вышел из себя после проигранного гейма при счёте 1:2 и трижды ударил ракетку о корт, в результате чего она сломалась.

I was always told that Alcaraz is very gracious and classy on court? This must be a mistake cause this surely can’t be him?

Not a good look in that case on top of excessive grunting, constant fist pumping, vamosing, coach-convos, and now racquet smashing pic.twitter.com/gyN5HoTwTe