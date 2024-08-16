Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ВИДЕО. Карлос Алькарас сломал ракетку после проигранного гейма в матче с Монфисом
У испанца сдали нервы
Фото: HBvL
В Цинциннати (США) прошел матч третьего круга турнира серии "Мастерс", в котором третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас сенсационно уступил французу Гаэлю Монфису.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Во время третьего сета Алькарас вышел из себя после проигранного гейма при счёте 1:2 и трижды ударил ракетку о корт, в результате чего она сломалась.
I was always told that Alcaraz is very gracious and classy on court? This must be a mistake cause this surely can’t be him?— AllTheSports (@WhatSports10) August 16, 2024
Not a good look in that case on top of excessive grunting, constant fist pumping, vamosing, coach-convos, and now racquet smashing pic.twitter.com/gyN5HoTwTe
Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа.
Популярное сейчас
- Черноморец и Ворскла забирают свое. Турнирная таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ сезона 2024/25
- Черноморец - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.08.2024
- К шести добавились еще три. Девять стран закончили для себя евросезон 2024/25
- Ига Швёнтек: В Париже оказалось, что справиться с волнением совсем непросто
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- УПЛ. Черноморец - Колос 1:0. Первый гол и первая победа одесситов