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ВИДЕО. Карлос Алькарас сломал ракетку после проигранного гейма в матче с Монфисом

Теннис
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У испанца сдали нервы

ВИДЕО. Карлос Алькарас сломал ракетку после проигранного гейма в матче с Монфисом

Фото: HBvL

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Цинциннати (США) прошел матч третьего круга турнира серии "Мастерс", в котором третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас сенсационно уступил французу Гаэлю Монфису.

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Во время третьего сета Алькарас вышел из себя после проигранного гейма при счёте 1:2 и трижды ударил ракетку о корт, в результате чего она сломалась.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа.

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