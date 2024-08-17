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Свитолина вылетает в ⅛ финала турнира в Цинциннати

Теннис

Вторая представительница Украины покидает соревнования на этом этапе

Свитолина вылетает в ⅛ финала турнира в Цинциннати

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Элина Свитолина боролась за путевку в стадию ¼ с Ариной Сабаленко. В первом сете была равная игра и третья ракетка мира только в конце вырвала победу (7:5).

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Вторая партия также начиналась без выраженного преимущества одной из сторон, но после счета 2:3 украинка уже не удержала темп (2:6).

Элина проиграла сопернице четыре раза в пяти очных встречах. Единственную викторию Свитолиной зафиксировали осенью 2020 года. Тогда одесситка одолела Арину в полуфинале турнира во французском Страсбурге (6:2, 4:6, 6:4).

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Элина Свитолина Арина Сабаленка
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
17.08.2024 в 01:08
Ло}{ушка! Никогда не станет Великой!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
17.08.2024 в 01:08
Ло}{ушка! Никогда не станет Великой!
Ответить
0
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