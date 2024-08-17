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Монфис вслед за Свитолиной завершил выступления в Цинциннати

Теннис
Обновлено

Второй сенсации не получилось

Монфис вслед за Свитолиной завершил выступления в Цинциннати

Eurosport.fr

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР №46) проиграл на стадии 1/8 финала турнира серии АТР Masters 1000 в Цинциннати (США).

После сенсационной победы над испанцем Карлосом Алькарасом (АТР №3) муж Свитолиной уступил Хольгеру Руне (АТР №16). Счет встречи 2-1 (3-6; 6-3; 6-4) в пользу представителя Норвегии, в активе которого 4 подачи на вылет, 28 виннеров, 2 из 3 использованных брейков, 18 невынужденных и 4 двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований Руне сыграет против британца Джейка Дрейпера (АТР №28).

Напомним, что ранее Свитолина проиграла в 1/8 финала Цинциннати.

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