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Монфис вслед за Свитолиной завершил выступления в Цинциннати
Второй сенсации не получилось
Eurosport.fr
Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР №46) проиграл на стадии 1/8 финала турнира серии АТР Masters 1000 в Цинциннати (США).
После
В следующем раунде соревнований Руне сыграет против британца Джейка Дрейпера (АТР №28).
Напомним, что ранее Свитолина
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