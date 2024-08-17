Соболева проиграла в полуфинале турнира WTA125 в Колумбии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA №216) проиграла в матче 1/2 финала турнира серии WTA125 в Барранкилье (Колумбия).

В полуфинале наша спортсменка уступила представительнице Аргентины Наде Подороске (WTA №88). Счет встречи 2-1 (6-1; 1-6; 6-1) в пользу соперницы украинки. Это была первая встреча между теннисистками.

Для украинки это был дебютный полуфинал на уровне турниров WTA125. В финале Подороска сыграет против Татьяны Марии (WTA №71) из Германии.