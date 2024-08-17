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Алькарас – о поражении от Монфиса: Это был самый плохой матч в моей карьере

Теннис
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Комментарий испанца

Алькарас – о поражении от Монфиса: Это был самый плохой матч в моей карьере

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас, прокомментировал поражение в матче 1/16 финала турнира в Цинциннати (США) от француза Гаэля Монфиса (АТР №46).

"Это было очень, очень тяжело для меня. Мне кажется, что это был самый плохой матч в моей карьере. Я совсем не мог играть. Честно говоря, я очень хорошо потренировался здесь, на этом турнире, в предыдущие дни. Я прекрасно чувствовал себя, отлично бил по мячу, хорошо двигался.

Возможно, сегодня я чувствовал себя как в другом виде спорта, играя на Центральном корте, если сравнивать с игрой на других кортах. Мячи здесь отскакивали быстрее, гораздо быстрее, чем на других кортах.

Как я уже сказал, честно говоря, я приехал сюда с мыслью о том, что я должен чувствовать себя хорошо и показывать хороший теннис, потому что я уже привык играть на этом покрытии. Но сегодня у меня было чувство, что это совсем другое покрытие и совсем другой вид спорта.

Я думаю, что вообще об этом матче невозможно сказать ничего хорошего" – сказал Карлос.

Напомним, что в матче 1/8 финала Монфис уступил Руне.

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Источник:
BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
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