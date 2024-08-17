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Чемпионка Wimbledon-2023 не сыграет на Открытом чемпионате США-2024

Теннис
Обновлено

Тяжелая потеря для соревнований

Чемпионка Wimbledon-2023 не сыграет на Открытом чемпионате США-2024

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (WTA №18) не сыграет на US Open-2024. Об этом сообщает сайт WTA.

Прошлогодняя чемпионка Wimbledon дополнила список игроков, не участвующих в завершающем в этом сезоне турнире Grand Slam. Ранее о неучастии в US Open объявили Сорана Кырстя и Чжу Линь.

Вместо Вондроушевой в США сыграет Петра Мартыча (WTA №98). Ранее организаторы турнира предоставили wild card для участия в соревнованиях японке Наоми Осаке.

Напомним, что Свитолина проиграла в 1/8 турнира Цинциннати.

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Маркета Вондроушова
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