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Чемпионка Wimbledon-2023 не сыграет на Открытом чемпионате США-2024
Тяжелая потеря для соревнований
Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (WTA №18) не сыграет на US Open-2024. Об этом сообщает сайт WTA.
Прошлогодняя чемпионка Wimbledon дополнила список игроков, не участвующих в завершающем в этом сезоне турнире Grand Slam. Ранее о неучастии в US Open объявили Сорана Кырстя и Чжу Линь.
Вместо Вондроушевой в США сыграет Петра Мартыча (WTA №98). Ранее организаторы турнира предоставили wild card для участия в соревнованиях японке Наоми Осаке.
Напомним, что Свитолина
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