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Свентек – о победе над Костюк: Я счастлива, что играю стабильно
Легендарная спортсменка
Getty Images/Global Images Ukraine
Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала победу в матче 1/8 финала турнира в Цинциннати (США) над украинкой Мартой Костюк (WTA №21).
"Сегодня все было немного сложно, было немного ветрено, и условия после дождя были непростыми, поэтому я пыталась сосредоточиться на простых вещах, вроде того, чтобы просто удерживать мяч в игре. Мы не смогли провести предматчевую тренировку, поэтому нам пришлось сразу пойти на корт, но я рада, что смогла выйти и показать отличный теннис.
Конечно, нелегко играть на харде после того, как несколько месяцев мы выступали на разных покрытиях. Я счастлива, что играю стабильно. На этом корте нелегко играть, поэтому я выхожу на матчи без каких-либо ожиданий и больше воспринимаю их как возможность попрактиковаться, над чем я работаю на тренировках. На этом покрытии не все матчи получаются хорошими. Знаете, есть ошибки и инициатива переходит из рук в руки... Мячи тоже достаточно непростые.
Что касается следующего матча против Андреевой, это будет наша первая встреча, мы никогда не играли друг против друга. Мне нужно подготовиться тактически. Она юная, андердог и может играть свободнее. Поэтому это будет нелегко" – сказала Ига.
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