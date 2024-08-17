  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Украинка Олейникова вышла в финал турнира ITF W35 в Быстрице
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинка Олейникова вышла в финал турнира ITF W35 в Быстрице

Теннис
Обновлено

Борьба за титул

Украинка Олейникова вышла в финал турнира ITF W35 в Быстрице

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA №310) вышла в финал турнира серии ITF W35 в Быстрице (Румыния).

В матче 1/2 соревнований наша спортсменка одолела представительницу Грузии Софию Шапатаву (WTA №536).

Счет поединка 2-0 (6-2; 6-4) в пользу нашей соотечественницы. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

В матче за главный титул соревнований Александра сыграет против первой сеяной, местной Патриции Марии Тиг (WTA №293).

Напомним, что ранее Свитолина проиграла в матче 1/8 финала Цинциннати.

По теме
yellow-arrow
Свентек – о победе над Костюк: Я счастлива, что играю стабильно
yellow-arrow
Чемпионка Wimbledon-2023 не сыграет на Открытом чемпионате США-2024
yellow-arrow
Алькарас – о поражении от Монфиса: Это был самый плохой матч в моей карьере
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости