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Украинка Олейникова вышла в финал турнира ITF W35 в Быстрице
Борьба за титул
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA №310) вышла в финал турнира серии ITF W35 в Быстрице (Румыния).
В матче 1/2 соревнований наша спортсменка одолела представительницу Грузии Софию Шапатаву (WTA №536).
Счет поединка 2-0 (6-2; 6-4) в пользу нашей соотечественницы. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.
В матче за главный титул соревнований Александра сыграет против первой сеяной, местной Патриции Марии Тиг (WTA №293).
Напомним, что ранее Свитолина
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