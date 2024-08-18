Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свентек раскритиковала календарь WTA-тура
Не безосновательно
Getty Images/Global Images Ukraine
Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек критически высказалась о чрезмерной перегрузке игроков во время сезона.
"Что я могу сказать? Я всегда была сторонником того, что мы не должны... ну, не знаю... на нас давят и настаивают, чтобы мы играли больше. Конечно, это не наше решение, но я считаю, что у нас слишком много турниров в сезоне.
Мне кажется, это делает теннис менее интересным для нас. Конечно, мне нравится играть во всех этих местах, но это достаточно утомительно. Я не думаю, что так должно быть, потому что мы заслуживаем того, чтобы отдыхать немного больше. Возможно, люди в результате ненавидят меня за эти слова, но это мое мнение" – сказала Ига.
Напомним, что ранее украинка Олейникова
Популярное сейчас
- Бывший президент украинского клуба стал агентом Цыганкова
- Яремчук дебютировал за Олимпиакос в официальном матче
- В Курской области погиб украинский футболист
- Свитолина вылетает в ⅛ финала турнира в Цинциннати
- Левандовский перевернул игру. Валенсия — Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча
- Львы старались, но сенсации не произошло. Карпаты – Динамо 1:3. Обзор матча и видео голов