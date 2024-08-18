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Свентек раскритиковала календарь WTA-тура

Теннис

Не безосновательно

Свентек раскритиковала календарь WTA-тура

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек критически высказалась о чрезмерной перегрузке игроков во время сезона.

"Что я могу сказать? Я всегда была сторонником того, что мы не должны... ну, не знаю... на нас давят и настаивают, чтобы мы играли больше. Конечно, это не наше решение, но я считаю, что у нас слишком много турниров в сезоне.

Мне кажется, это делает теннис менее интересным для нас. Конечно, мне нравится играть во всех этих местах, но это достаточно утомительно. Я не думаю, что так должно быть, потому что мы заслуживаем того, чтобы отдыхать немного больше. Возможно, люди в результате ненавидят меня за эти слова, но это мое мнение" – сказала Ига.

Напомним, что ранее украинка Олейникова вышла в финал турнира ITF W35 в Быстрице.

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