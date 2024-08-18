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Деревянченко – о поражении от Мбилли: Я травмировал руку, но все равно продолжал сражаться

Теннис
Обновлено

Уважение за мужество и самоотдачу

Деревянченко – о поражении от Мбилли: Я травмировал руку, но все равно продолжал сражаться

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинско-американский боксер Сергей Деревянченко (15-6; 10 КО) прокомментировал поражение в титульном поединке против француза Кристиана Мбилли (28-0; 23 КО).

"Я не хотел проиграть. Я травмировал руку, но все равно продолжал сражаться. Мои ноги были хороши, но у меня была только одна рука.

Мне приходилось много двигаться, так как только останавливался, мой соперник нанес серию ударов. В последнем раунде я пытался бить обеими руками, но это было сложно.

В какой-то момент я пытался бить левой рукой, но понял, что не могу этого делать. Я понимал, что это проблема" – сказал Сергей.

Напомним, ранее Дюбуа рассказал о планах на бой против Джошуа.

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Источник:
fightnews
Опубликовал: Андрей Хижняк
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