Деревянченко – о поражении от Мбилли: Я травмировал руку, но все равно продолжал сражаться

Украинско-американский боксер Сергей Деревянченко (15-6; 10 КО) прокомментировал поражение в титульном поединке против француза Кристиана Мбилли (28-0; 23 КО).

"Я не хотел проиграть. Я травмировал руку, но все равно продолжал сражаться. Мои ноги были хороши, но у меня была только одна рука.

Мне приходилось много двигаться, так как только останавливался, мой соперник нанес серию ударов. В последнем раунде я пытался бить обеими руками, но это было сложно.

В какой-то момент я пытался бить левой рукой, но понял, что не могу этого делать. Я понимал, что это проблема" – сказал Сергей.