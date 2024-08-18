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Деревянченко – о поражении от Мбилли: Я травмировал руку, но все равно продолжал сражаться
Уважение за мужество и самоотдачу
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинско-американский боксер Сергей Деревянченко (15-6; 10 КО) прокомментировал
"Я не хотел проиграть. Я травмировал руку, но все равно продолжал сражаться. Мои ноги были хороши, но у меня была только одна рука.
Мне приходилось много двигаться, так как только останавливался, мой соперник нанес серию ударов. В последнем раунде я пытался бить обеими руками, но это было сложно.
В какой-то момент я пытался бить левой рукой, но понял, что не могу этого делать. Я понимал, что это проблема" – сказал Сергей.
Напомним, ранее Дюбуа
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