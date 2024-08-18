  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Цуренко с прогулки в Нью-Йорке начала подготовку к US Open-2024. Фото
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цуренко с прогулки в Нью-Йорке начала подготовку к US Open-2024. Фото

Теннис
Обновлено

Прекрасный город

Цуренко с прогулки в Нью-Йорке начала подготовку к US Open-2024. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №82) прибыла в Нью-Йорк. Украинка готовится выступить на Открытом чемпионате США – US Open-2024. Фото из известнейшего мегаполиса мира наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Цуренко с прогулки в Нью-Йорке начала подготовку к US Open-2024. Фото - изображение 1Цуренко с прогулки в Нью-Йорке начала подготовку к US Open-2024. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Свентек раскритиковала календарь WTA-тура.

По теме
yellow-arrow
Володько вышла в финал квалификации турнира в Монтеррее
yellow-arrow
Деревянченко – о поражении от Мбилли: Я травмировал руку, но все равно продолжал сражаться
yellow-arrow
Свентек раскритиковала календарь WTA-тура
Леся Цуренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости