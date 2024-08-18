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Цуренко с прогулки в Нью-Йорке начала подготовку к US Open-2024. Фото
Прекрасный город
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №82) прибыла в Нью-Йорк. Украинка готовится выступить на Открытом чемпионате США – US Open-2024. Фото из известнейшего мегаполиса мира наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свентек
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