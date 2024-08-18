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Володько вышла в финал квалификации турнира в Монтеррее

Теннис
Обновлено

Борьба за основную сетку

Володько вышла в финал квалификации турнира в Монтеррее

j48tennis.net

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Екатерина Володько (WTA №323) вышла в финал квалификации турнира серии WTA 500 в Монтеррее (Канада).

В первом матче на соревнованиях наша соотечественница одолела представительницу Японии Макото Миномию. Счет поединка 2-1 (5-7; 6-4; 7-6) в пользу Володько. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.

В решающем матче за выход в основную сетку соревнований Екатерина сыграет против мексиканки Юлии Гарсии. Отметим, что призовой фонд соревнований – 922,5 тысяч долларов.

Напомним, что ранее Свентек раскритиковала календарь WTA-тура.

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