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Костюк вернется в ТОП-20 мирового рейтинга после турнира в Цинциннати
Рейтинг не всегда отражает класс
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №21) по завершении турнира в Цинциннати вернется в ТОП-20 мирового рейтинга.
Наша спортсменка сумеет обойти экс-первую ракетку планеты Викторию Азаренко и чемпионку Уимблдона-2023 Маркету Вондроушову.
Если испанская теннисистка Паула Бадоса выигрывает титул в Цинциннати, тогда Костюк замкнет двадцатку, если проиграет в полуфинале или финале – украинка будет 19-й.
Напомним, что ранее Цуренко из прогулки в Нью-Йорке
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