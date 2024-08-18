Костюк вернется в ТОП-20 мирового рейтинга после турнира в Цинциннати

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №21) по завершении турнира в Цинциннати вернется в ТОП-20 мирового рейтинга.

Наша спортсменка сумеет обойти экс-первую ракетку планеты Викторию Азаренко и чемпионку Уимблдона-2023 Маркету Вондроушову.

Если испанская теннисистка Паула Бадоса выигрывает титул в Цинциннати, тогда Костюк замкнет двадцатку, если проиграет в полуфинале или финале – украинка будет 19-й.