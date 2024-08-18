Украинка Олейникова проиграла в финале турнира ITF W35 в Быстрице

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA №310) проиграла в финале на грунтовом турнире серии ITF W35 в Быстрице (Румыния).

В матче за главный титул наша спортсменка, посеянная под вторым номером, уступила лидеру посева, местной Патриции Марии Циг (WTA №293).

Счет поединка 2-0 (6-1; 6-1) в пользу триумфаторки соревнований. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

Для украинки это был десятый финал на уровне ITF, всего в ее активе пять титулов.