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Украинка Олейникова проиграла в финале турнира ITF W35 в Быстрице
К сожалению, без титула
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA №310) проиграла в финале на грунтовом турнире серии ITF W35 в Быстрице (Румыния).
В матче за главный титул наша спортсменка, посеянная под вторым номером, уступила лидеру посева, местной Патриции Марии Циг (WTA №293).
Счет поединка 2-0 (6-1; 6-1) в пользу триумфаторки соревнований. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.
Для украинки это был десятый финал на уровне ITF, всего в ее активе пять титулов.
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