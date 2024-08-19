Янник Синнер: Очень рад вернуться в финал

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о выходе в финал турнира категории "Мастерс" в Цинциннати (США).

"Да, это отличный турнир. Завтра у меня снова финал. Так что в любом случае это хороший турнир. Очень рад вернуться в финал, это очень много значит для меня. Саша был впереди с большим отрывом, и вы это знаете. Просто пытаюсь понять, где можно улучшиться, и сегодня мы увидели где", — сказал Синнер на пресс-конференции.

В финале итальянец сыграет с 26-й ракеткой мира американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо.