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Янник Синнер: Очень рад вернуться в финал
Итальянец поборется за титул турнира в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о выходе в финал турнира категории "Мастерс" в Цинциннати (США).
"Да, это отличный турнир. Завтра у меня снова финал. Так что в любом случае это хороший турнир. Очень рад вернуться в финал, это очень много значит для меня. Саша был впереди с большим отрывом, и вы это знаете. Просто пытаюсь понять, где можно улучшиться, и сегодня мы увидели где", — сказал Синнер на пресс-конференции.
В финале итальянец сыграет с 26-й ракеткой мира американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо.
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