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Стаховский: Я свое будущее вижу все-таки в гражданской жизни

Теннис

Экс-теннисист рассказал о своих планах

Стаховский: Я свое будущее вижу все-таки в гражданской жизни

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, что не планирует оставаться в военной сфере после окончания войны.

"Нет, я свое будущее вижу все-таки в гражданской жизни. Я понимаю, что большое количество людей, которые сейчас в Центре, видят себя там и дальше за - и это классно. Я все же хотел бы вернуться в тот закарпатский край с тем вином.

Оно как-то болит. Я это создал и сейчас я от этого полностью отошел, потому что война, но хочу все же этот проект довести до конца и передать его следующему поколению."

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Сергей Стаховский
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Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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