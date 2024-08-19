Стаховский: Я свое будущее вижу все-таки в гражданской жизни

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, что не планирует оставаться в военной сфере после окончания войны.

"Нет, я свое будущее вижу все-таки в гражданской жизни. Я понимаю, что большое количество людей, которые сейчас в Центре, видят себя там и дальше за - и это классно. Я все же хотел бы вернуться в тот закарпатский край с тем вином.

Оно как-то болит. Я это создал и сейчас я от этого полностью отошел, потому что война, но хочу все же этот проект довести до конца и передать его следующему поколению."