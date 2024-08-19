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Новак Джокович побил рекорд Надаля по количеству недель в топ-2 рейтинга АТР
Около 600 недель
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович установил новый рекорд мужского тенниса. Серб проводит 597-ю неделю в топ-2 рейтинга АТР, ранее лидером по этому показателю был 22-кратный чемпион "Шлемов" испанец Рафаэль Надаль (596 недель).
Сейчас Джокович является второй ракеткой мира. Стоит отметить, что на его счету также рекорд по пребыванию на первой строчке мирового рейтинга — 428 недель.
В последний раз Новак Джокович выходил на корт во время Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция), на которых впервые в карьере выиграл золотую медаль.
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