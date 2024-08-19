  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк огласила о завершении карьеры
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк огласила о завершении карьеры

Теннис

Теннисистке сейчас 30 лет

Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк огласила о завершении карьеры

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшая 37-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк объявила о завершении карьеры.

"Хотела бы объявить, что приняла решение завершить карьеру профессионального теннисиста. Принять это решение было невероятно трудно. За последние несколько недель я не чувствовала в себе того энтузиазма, который нужен, чтобы выкладываться на все 100, бороться за каждое очко и путешествовать по миру. Это был нелёгкий выбор, в прошлом году мне пришлось нелегко, когда я восстанавливалась после тяжёлой травмы, как физической, так и психологической.

На данный момент хотела бы сосредоточиться на себе и изучить возможности, которые может предложить жизнь, помимо тенниса. В результате я не могу с уверенностью сказать, верну ли свою страсть к теннису как игрок и когда.

Это был путь, полный взлётов и падений, всё началось с того, что была маленькой девочкой с огромной мечтой, как и многие из нас, всегда мечтала о том, что однажды смогу участвовать в турнирах "Большого шлема".

Участие в многочисленных турнирах "Большого шлема", выход в четвертьфинал на "Ролан Гаррос", выход в четвёртый круг на Уимблдоне и завоевание пяти титулов WTA — это действительно воплощение мечты и многое другое", — написала Ван Эйтванк в социальных сетях.

По теме
yellow-arrow
Новак Джокович побил рекорд Надаля по количеству недель в топ-2 рейтинга АТР
yellow-arrow
Стаховский: Я свое будущее вижу все-таки в гражданской жизни
yellow-arrow
Янник Синнер: Очень рад вернуться в финал
Элисон ван Эйтванк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости