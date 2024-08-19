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Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк огласила о завершении карьеры
Теннисистке сейчас 30 лет
Фото: Getty Images
Бывшая 37-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк объявила о завершении карьеры.
"Хотела бы объявить, что приняла решение завершить карьеру профессионального теннисиста. Принять это решение было невероятно трудно. За последние несколько недель я не чувствовала в себе того энтузиазма, который нужен, чтобы выкладываться на все 100, бороться за каждое очко и путешествовать по миру. Это был нелёгкий выбор, в прошлом году мне пришлось нелегко, когда я восстанавливалась после тяжёлой травмы, как физической, так и психологической.
На данный момент хотела бы сосредоточиться на себе и изучить возможности, которые может предложить жизнь, помимо тенниса. В результате я не могу с уверенностью сказать, верну ли свою страсть к теннису как игрок и когда.
Это был путь, полный взлётов и падений, всё началось с того, что была маленькой девочкой с огромной мечтой, как и многие из нас, всегда мечтала о том, что однажды смогу участвовать в турнирах "Большого шлема".
Участие в многочисленных турнирах "Большого шлема", выход в четвертьфинал на "Ролан Гаррос", выход в четвёртый круг на Уимблдоне и завоевание пяти титулов WTA — это действительно воплощение мечты и многое другое", — написала Ван Эйтванк в социальных сетях.
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