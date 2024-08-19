  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Фрэнсис Тиафо и Алехандро Табило сыграют за сборную мира на Кубке Лэйвера
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фрэнсис Тиафо и Алехандро Табило сыграют за сборную мира на Кубке Лэйвера

Теннис

Соревнования стартуют 20 сентября

Фрэнсис Тиафо и Алехандро Табило сыграют за сборную мира на Кубке Лэйвера

USTA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

20-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо и 22-й номер рейтинга чилиец Алехандро Табило стали последними участниками Кубка Лэйвера — 2024, сообщается на официальном сайте соревнований.

Они сыграют за сборную мира, за которую выступают также австралиец Алекс де Минор, американцы Тейлор Фритц и Бен Шелтон. Капитан команды мира – Джон Макинрой.

За сборную Европы выступят испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, Даниил Медведев, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и грек Стефанос Циципас.

Капитаном сборной Европы будет 11-кратный победитель турниров "Большого шлема" швед Бьорн Борг.

Розыгрыш Кубка Лэйвера 2024 года пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия).

По теме
yellow-arrow
Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк огласила о завершении карьеры
yellow-arrow
Новак Джокович побил рекорд Надаля по количеству недель в топ-2 рейтинга АТР
yellow-arrow
Стаховский: Я свое будущее вижу все-таки в гражданской жизни
Франсес Тиафо
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости