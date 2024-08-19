Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фрэнсис Тиафо и Алехандро Табило сыграют за сборную мира на Кубке Лэйвера
Соревнования стартуют 20 сентября
USTA
20-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо и 22-й номер рейтинга чилиец Алехандро Табило стали последними участниками Кубка Лэйвера — 2024, сообщается на официальном сайте соревнований.
Они сыграют за сборную мира, за которую выступают также австралиец Алекс де Минор, американцы Тейлор Фритц и Бен Шелтон. Капитан команды мира – Джон Макинрой.
За сборную Европы выступят испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, Даниил Медведев, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и грек Стефанос Циципас.
Капитаном сборной Европы будет 11-кратный победитель турниров "Большого шлема" швед Бьорн Борг.
Розыгрыш Кубка Лэйвера 2024 года пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия).
Популярное сейчас
- Известно, кто покажет матчи Динамо и Зальцбурга в плей-офф раунде Лиги чемпионов
- Динамо подтвердило травму форварда - он пропустит матчи с Зальцбургом
- Владислав Калитвинцев определился с новым клубом
- Цинциннати. Марта Костюк вышла в 1/8 финала соревнований, обыграв Лулу Сунь
- Жена Судакова: Если бы Георгий поехал на Олимпийские игры, то Украина 100% выиграла бы турнир
- "Думаю, мы были за две секунды до смерти". В ФК Ужгород рассказали об ужасном ДТП перед матчем