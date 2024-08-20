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Янник Синнер завоевал пятый титул в сезоне
Итальянский теннисист взял верх в двухсетовом матче
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира в Цинциннати. В финальном матче турнира он обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:2.
Таким образом, итальянец завоевал пятый титул в сезоне (после Australian Open, а также турниров в Роттердаме, Майами и Галле).
Отметим, что это 15-я победа Синнера на турнирах ATP в карьере. Турнир в Цинциннати проходил с 12 по 19 августа.
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