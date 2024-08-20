  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Янник Синнер завоевал пятый титул в сезоне
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Янник Синнер завоевал пятый титул в сезоне

Теннис
Обновлено

Итальянский теннисист взял верх в двухсетовом матче

Янник Синнер завоевал пятый титул в сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира в Цинциннати. В финальном матче турнира он обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

Таким образом, итальянец завоевал пятый титул в сезоне (после Australian Open, а также турниров в Роттердаме, Майами и Галле).

Отметим, что это 15-я победа Синнера на турнирах ATP в карьере. Турнир в Цинциннати проходил с 12 по 19 августа.

По теме
yellow-arrow
Янник Синнер стал самым молодым чемпионом турнира в Цинциннати за последние 16 лет
yellow-arrow
Фрэнсис Тиафо и Алехандро Табило сыграют за сборную мира на Кубке Лэйвера
yellow-arrow
Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк огласила о завершении карьеры
Янник Синнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости