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Янник Синнер стал самым молодым чемпионом турнира в Цинциннати за последние 16 лет
Итальянец одержал уверенную победу над Фрэнсисом Тиафо
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым чемпионом турнира в Цинциннати за последние 16 лет. Он выиграл турнир в возрасте 23 лет.
Ранее самым молодым теннисистом, который стал чемпионом турнира в Цинциннати, был британец Энди Маррей. В 2008 году Маррею был 21 год.
Синнер в финальном матче турнира в Цинциннати 2024 года обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:2.
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