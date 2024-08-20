Итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым чемпионом турнира в Цинциннати за последние 16 лет. Он выиграл турнир в возрасте 23 лет.

Ранее самым молодым теннисистом, который стал чемпионом турнира в Цинциннати, был британец Энди Маррей. В 2008 году Маррею был 21 год.

Синнер в финальном матче турнира в Цинциннати 2024 года обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:2.