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Янник Синнер: Посмотрим, что я смогу показать в Нью-Йорке

Теннис

Итальянский теннисист готовится к турниру в США

Янник Синнер: Посмотрим, что я смогу показать в Нью-Йорке

фото - flashscore.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира Янник Синнер поделился ожиданиями накануне старта Открытого чемпионата США — 2024.

— Чувствуете ли вы себя фаворитом US Open?

— Победа на "Мастерсе" означает, что я хорошо играл в теннис. Рад выиграть турнир перед US Open, но посмотрим… Это похоже на победу в Галле перед Уимблдоном. У меня были отличные матчи в Цинциннати. Посмотрим, что я смогу показать в Нью-Йорке. Я расслаблен. Приеду уверенным и адаптируюсь к условиям", — приводит слова Синнера Tennis Channel.

US Open пройдёт с 26 августа по 8 сентября. В прошлом году Янник Синнер в четвёртом круге проиграл немцу Александру Звереву.

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