Янник Синнер выиграл 12 из 13 тай-брейков в нынешнем сезоне

Первая ракетка мира из Италии Янник Синнер выиграл 12 из 13 тай-брейков в сезоне. Последний раз спортсмен праздновал успех накануне, в финале "Мастерса" в американском Цинциннати в матче против Фрэнсиса Тиафо.

В первом сете противостояния Синнер забрал тай-брейк со счётом 7:4.

Единственный раз за последнее время Синнеру не удалось выиграть тай-брейк в 1/4 финала Уимблдона.

Недавней победой в Цинциннати итальянец забрал пятый из пяти финалов в сезоне, в которых он принимал участие.