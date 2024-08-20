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Янник Синнер выиграл 12 из 13 тай-брейков в нынешнем сезоне
Итальянский теннисист проводит результативный сезон
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира из Италии Янник Синнер выиграл 12 из 13 тай-брейков в сезоне. Последний раз спортсмен праздновал успех накануне, в финале "Мастерса" в американском Цинциннати в матче против Фрэнсиса Тиафо.
В первом сете противостояния Синнер забрал тай-брейк со счётом 7:4.
Единственный раз за последнее время Синнеру не удалось выиграть тай-брейк в 1/4 финала Уимблдона.
Недавней победой в Цинциннати итальянец забрал пятый из пяти финалов в сезоне, в которых он принимал участие.
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