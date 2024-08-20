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Янник Синнер сдал два положительных теста на допинг

Теннис

Но теннисист сумел избежать дисквалификации

Янник Синнер сдал два положительных теста на допинг

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер в марте текущего года дважды сдал положительный допинг-тест на анаболический препарат клостебол. Об этом написал итальянец сообщил на своей странице в социальных сетях.

Спортсмен избежал дискфалификации, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

Напомним, что итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира в Цинциннати. В финальном матче турнира он обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

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