Янник Синнер сдал два положительных теста на допинг

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер в марте текущего года дважды сдал положительный допинг-тест на анаболический препарат клостебол. Об этом написал итальянец сообщил на своей странице в социальных сетях.

Спортсмен избежал дискфалификации, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

Напомним, что итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира в Цинциннати. В финальном матче турнира он обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:2.