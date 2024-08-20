Янник Синнер лишится рейтинговых очков и призовых за полуфинал Мастерса в Индиан-Уэллсе

Результаты первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера на прошедшем в марте турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США) были аннулированы, несмотря на оправдательный вердикт по делу о сдаче итальянцем двух положительных допинг-тестов.

Синнер сдал положительные допинг-тесты во время выступления в Индиан-Уэллсе. В пробах Янника было обнаружено запрещённое вещество — анаболический препарат клостебол. Согласно кодексу ВАДА, его результат, призовые деньги и рейтинговые очки аннулируются, несмотря на то что он смог доказать свою невиновность.

Напомним, в Индиан-Уэллсе в 2024 году Синнер дошёл до полуфинала, где проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. Он заработал за это 400 рейтинговых очков и $ 325 тыс.