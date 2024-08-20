  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Янник Синнер лишится рейтинговых очков и призовых за полуфинал Мастерса в Индиан-Уэллсе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Янник Синнер лишится рейтинговых очков и призовых за полуфинал Мастерса в Индиан-Уэллсе

Теннис

Несмотря на то что теннисист доказал свою невиновность

Янник Синнер лишится рейтинговых очков и призовых за полуфинал Мастерса в Индиан-Уэллсе

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Результаты первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера на прошедшем в марте турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США) были аннулированы, несмотря на оправдательный вердикт по делу о сдаче итальянцем двух положительных допинг-тестов.

Синнер сдал положительные допинг-тесты во время выступления в Индиан-Уэллсе. В пробах Янника было обнаружено запрещённое вещество — анаболический препарат клостебол. Согласно кодексу ВАДА, его результат, призовые деньги и рейтинговые очки аннулируются, несмотря на то что он смог доказать свою невиновность.

Напомним, в Индиан-Уэллсе в 2024 году Синнер дошёл до полуфинала, где проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. Он заработал за это 400 рейтинговых очков и $ 325 тыс.

По теме
yellow-arrow
Стали известны подробности расследования допинг-дела Янника Синнера
yellow-arrow
Янник Синнер сдал два положительных теста на допинг
yellow-arrow
Янник Синнер выиграл 12 из 13 тай-брейков в нынешнем сезоне
Янник Синнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости