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Стефанос Циципас и Паула Бадоса одержали победу в выставочном турнире
Он проводится в преддверии US Open
Ken Mckinnon / X.
Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса и 11-я ракетка мира грек Стефанос Циципас стали чемпионами выставочного микст-турнира, который прошёл на корте Артура Эша (США) в преддверии Открытого чемпионата США.
В финальном матче Циципас и Бадоса обыграли представителей США Тейлора Фритца и Аманду Анисимову. Встреча завершилась со счётом 6:3.
Напомним, предстоящий US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября.
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