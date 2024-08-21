Стефанос Циципас и Паула Бадоса одержали победу в выставочном турнире

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса и 11-я ракетка мира грек Стефанос Циципас стали чемпионами выставочного микст-турнира, который прошёл на корте Артура Эша (США) в преддверии Открытого чемпионата США.

В финальном матче Циципас и Бадоса обыграли представителей США Тейлора Фритца и Аманду Анисимову. Встреча завершилась со счётом 6:3.

Напомним, предстоящий US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября.