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Наоми Осака и Ник Кирьос вышли на выставочный матч в майках Лейкерс

Теннис

Таким образом они почтили память Коби Брайанта

Наоми Осака и Ник Кирьос вышли на выставочный матч в майках Лейкерс

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Японская теннисистка, бывшая первая ракетка мира и четырёхкратная победительница турниров серии "Большого шлема" Наоми Осака вместе с финалистом Уимблдона-2022 австралийцем Ником Кирьосом во время показательного матча в смешанном парном разряде перед Открытым чемпионатом США — 2024 надели майки "Лос-Анджелес Лейкерс" под номером восемь в честь легендарного баскетболиста этой команды Коби Брайанта.

Основные соревнования Открытого чемпионата США — 2024 пройдут с 26 августа по 7 сентября.

Брайант всю карьеру (1996—2016) выступал за "Лос-Анджелес". Вместе с "озёрниками" он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. 18 раз Коби принимал участие в Матче всех звёзд.

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