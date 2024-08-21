Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наоми Осака и Ник Кирьос вышли на выставочный матч в майках Лейкерс
Таким образом они почтили память Коби Брайанта
Японская теннисистка, бывшая первая ракетка мира и четырёхкратная победительница турниров серии "Большого шлема" Наоми Осака вместе с финалистом Уимблдона-2022 австралийцем Ником Кирьосом во время показательного матча в смешанном парном разряде перед Открытым чемпионатом США — 2024 надели майки "Лос-Анджелес Лейкерс" под номером восемь в честь легендарного баскетболиста этой команды Коби Брайанта.
Основные соревнования Открытого чемпионата США — 2024 пройдут с 26 августа по 7 сентября.
Брайант всю карьеру (1996—2016) выступал за "Лос-Анджелес". Вместе с "озёрниками" он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. 18 раз Коби принимал участие в Матче всех звёзд.
Naomi Osaka and Nick Kyrgios walked onto court wearing Kobe Bryant's Lakers jersey for their exhibition doubles match at the US Open ????????— Eurosport (@eurosport) August 21, 2024
(via @usopen) pic.twitter.com/SdeCvs6UKX
Популярное сейчас
- ЛЧ. Динамо против Зальцбурга, конкуренты Украины – также в борьбе за повышенные бонусы
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
- Цыганков вернулся, АПЛ выбрала лучших, экс-тренер Шахтера — в клубе Первой лиги. Главные новости за 20 августа
- Янник Синнер сдал два положительных теста на допинг
- Империя Ред Булл: клубы на трех континентах, клонированная идентичность и 12 млрд проданных банок энергетика
- Драгович назвал фаворита матча Динамо - Зальцбург