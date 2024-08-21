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Ига Швёнтек: Достигла того уровня, когда понимаю, что в теннис играют не ради рейтинга
Польская теннисистка заявила, что на вершине рейтинга об этом легче думать
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира Ига Швёнтек рассказала, как она относится к рейтингу WTA.
"Я достигла того уровня, когда понимаю, что в теннис играют не ради рейтинга. И когда я выхожу на корт, то могу сосредоточиться на совершенствовании своих ударов, а к рейтинговым очкам относиться только как к результату этой работы. Конечно, это легче делать, когда ты на вершине, потому что, наверное, немного иначе, когда у тебя проблемы, и результат каждого турнира определяет, например, бюджет на тренеров и поездки на следующие турниры. Я осознаю, что нахожусь в привилегированном положении", — приводит слова Швёнтек Tennis World USA.
Напомним, Швёнтек выступит на предстоящем US Open, который пройдёт в США с 26 августа по 8 сентября.
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